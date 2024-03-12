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Чиновники незаконно выдали землю в Бишкеке стоимостью 211 миллионов сомов

Должностные лица Бишкекглавархитектуры, госархива и Октябрьского акимиата, подделав постановление, незаконно выделили земельный участок. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, с 2021 по 2022 год чиновники подделывали архивные постановления администрации Октябрьского района от 2007 года о выделении земельного участка и внесли в документ дополнительно 62 лица. Вследствие чего 18 гражданам незаконно выделен земельный участок площадью 1 гектар в юго-восточной части Октябрьского района. Также выданы госакты о праве частной собственности на участок», — говорится в сообщении.

Государству причинен ущерб в 211 миллионов сомов. По факту прокуратурой Октябрьского района возбуждены уголовные дела по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 346 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Чтобы вернуть участки государству, прокуратурой района в суд внесены соответствующие исковые заявления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288819/
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