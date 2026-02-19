Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совместно с членами градостроительного совета проинспектировал строительные работы на участке проспекта Чуй, особое внимание уделив сохранению фонтанной и зеленой зон.
«Мы требуем демонтировать конструкции и привести зеленую и фонтанную зоны в первоначальный вид. Эстетика города и общественные пространства должны быть защищены», — подчеркнул мэр.
Несмотря на разъяснительные встречи и замечания, строительство продолжалось. В связи с этим мэр поручил временно приостановить возведение кровли над вторым этажом и дал компании три дня на самостоятельный демонтаж спорных конструкций.
Если в течение трех дней демонтаж не начнется, управление по контролю за землепользованием проведет работы принудительно. Все расходы возложат на компанию.Айбек Джунушалиев
Отдельно он подчеркнул, что фонтан и прилегающая зеленая зона должны быть сохранены в прежнем виде, а любые изменения в центре города допустимы только при строгом соблюдении эскизных решений и интересов горожан.