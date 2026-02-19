18:27
Власть

Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совместно с членами градостроительного совета проинспектировал строительные работы на участке проспекта Чуй, особое внимание уделив сохранению фонтанной и зеленой зон.

В ходе проверки глава столицы заявил, что возводимый рядом с ЦУМом «Айчурек» объект не соответствует утвержденному эскизному проекту и градостроительным нормам.

«Мы требуем демонтировать конструкции и привести зеленую и фонтанную зоны в первоначальный вид. Эстетика города и общественные пространства должны быть защищены», — подчеркнул мэр.

По его словам, представленный застройщиком объем и архитектурное решение фактически невозможно реализовать в заявленном виде без ущерба для фонтанной зоны. Айбек Джунушалиев отметил, что ранее мэрия направляла письмо в Министерство строительства с просьбой проверить законность и соответствие проекта Old Bishkek утвержденной документации.

Несмотря на разъяснительные встречи и замечания, строительство продолжалось. В связи с этим мэр поручил временно приостановить возведение кровли над вторым этажом и дал компании три дня на самостоятельный демонтаж спорных конструкций.

Если в течение трех дней демонтаж не начнется, управление по контролю за землепользованием проведет работы принудительно. Все расходы возложат на компанию.

Айбек Джунушалиев

Отдельно он подчеркнул, что фонтан и прилегающая зеленая зона должны быть сохранены в прежнем виде, а любые изменения в центре города допустимы только при строгом соблюдении эскизных решений и интересов горожан.
