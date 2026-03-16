16:38
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Вы меня за дурака считаете? Депутат БГК о стройке рядом с кладбищем

Депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков сообщил о возможных нарушениях санитарных норм при строительстве объектов рядом с кладбищем в селе Орто-Сай. По его словам, расстояние от строящихся зданий до захоронений значительно меньше установленного нормами.

Как рассказал депутат, во время выездной комиссии БГК он ознакомился со строительством рядом с кладбищем и удивился, насколько близко расположены будущие объекты. Спустя неделю он вновь приехал на место и самостоятельно замерил расстояние от забора кладбища до строящегося здания оздоровительного центра.

«Расстояние составляет примерно 26 метров, тогда как по санитарным нормам минимальное расстояние должно быть не менее 100 метров», — заявил Жаныбек Асанбеков.

По его словам, речь о строительных проектах компаний «Нурзаман» и «Ширин Бизнес Групп». Один из объектов — оздоровительный центр, другой — жилой комплекс из нескольких блоков.

Депутат сообщил, что по факту провели выездную комиссию с участием представителей архитектуры, Центра госсанэпиднадзора, профильных служб и местных жителей.

«Согласно нормам, санитарная зона от кладбища составляет 100 метров. В этом радиусе нельзя вести строительство. А тут строят в 30 метрах от захоронений. Это грубое нарушение закона», — отметил он.

По словам депутата, кладбище является действующим. При этом застройщики представили письмо айыл окмоту от 2018 года, в котором говорится о том, что кладбище якобы закрыто.

Депутат утверждает, что на кладбище есть свежие могилы. На своей странице в соцсетях он предоставил фотодоказательство захоронений, датирующихся 2026 годом.

Фото из интернета. Есть могилы, которые датируются 2026 годом
«Некоторые захоронения датируются 2018, 2019 и даже 2026 годом. Поэтому говорить о том, что кладбище не используют, нельзя», — сказал он.

Жаныбек Асанбеков считает, что разрешение на строительство выдали незаконно.

«Получается, архитектура Аламединского района незаконно выдала разрешение на строительство. Я намерен обратиться в прокуратуру, чтобы она проверила законность выданных документов и дала правовую оценку действиям должностных лиц», — заявил депутат.

Читайте по теме
Он также прокомментировал заявление Министерства строительства Кыргызской Республики, которое ранее обвинило его в распространении недостоверной информации.

«Я депутат Бишкекского городского кенеша и не распространяю слухи или домыслы. Я говорю только о конкретных фактах. Они утверждают, что я вру? Пресс-служба Минстроя пришла и сняла видео совершенно с другого ракурса и заявляет, что нарушений нет. Уважаемый Минстрой и министр, вы меня за дурака считаете?» — сказал он.

Депутат добавил, что задача профильных органов — не отрицать проблему, а проверить законность выданных разрешений.

Если есть нарушения, нужно найти тех, кто выдал документы, и привлечь их к ответственности по всей строгости закона.

Жаныбек Асанбеков

Представители строительных компаний заявили, что получили разрешительные документы на строительство на законных основаниях.

Отметим, что улица Иманалиева проходит непосредственно рядом с забором кладбища. Рядом с ней сейчас строят жилой дом и оздоровительный центр.

Другой вопрос — моральная составляющая строительства в таком близком соседстве к месту свежих захоронений: неужели кто-то будет оздоравливаться в центре в двадцати метрах от кладбища? И тем более жить с видом на чьи-то могилы?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366156/
просмотров: 1209
Версия для печати
