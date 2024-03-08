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Происшествия

В Бишкеке угнали Audi A4. Машину нашли, а подозреваемый пытался скрыться

В Бишкеке угнали автомобиль Audi A4, которая была припаркована возле одного из жилых домов в Октябрьском районе.

По данным ГУОБДД, сотрудники милиции Чуйской области задержали гражданина, который угнал иномарку и скрылся.

«7 марта 2024 года около 21ю30 поступила информация о том, что неизвестные граждане угнали автомобиль. По данному факту на территории Бишкека и Чуйской области введен план «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий на 31-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт остановлена машина. Водитель не подчинился милиционерам и скрылся. Но в ходе преследования он был остановлен и задержан», — говорится в сообщении.

Подозреваемым угонщиком оказался мужчина 2002 года рождения. Он доставлен в следственное управление Иссык-Атинского РУВД для проведения расследования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288579/
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