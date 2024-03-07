Преподаватель вуза подозревается в незаконном получении вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства в четвертое управление ГУУР МВД обратилась гражданка Узбекистана с просьбой принять меры по факту получения денег преподавателем одного из высших учебных заведений.

Женщина сообщила, что в августе 2023 года некий гражданин, обещая помочь поступить в один из государственных вузов, получил у односельчанина $900. Но потом абитуриент поступил не в государственный, а частный вуз. После этого он стал требовать деньги назад, однако их ему не вернули.

Заявление зарегистрировано в УВД Оша. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 251 «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР.

6 марта 2024 года в кабинете следователя проведена очная ставка заявителя с подозреваемым лицом. Во время встречи мужчина вернул часть денег — $600.

Подозреваемым является заместитель декана одного из факультетов Ошского государственного университета. Расследование продолжается.