США объявили награду до $10 миллионов за информацию о ключевых чиновниках Ирана

Госдеп США объявил награду в размере до $10 миллионов за информацию о ключевых иранских чиновниках.

Уточняется, что Госдепартамент объявил о вознаграждении за информацию о высокопоставленных иранских чиновниках, включая нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, и деятелях, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

В списке фигурируют руководитель администрации верховного лидера Али Асгар Хеджази, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, старший военный советник верховного лидера Яхья Рахим Сафави, министр внутренних дел Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.

Вознаграждение выплачивается в рамках правительственной программы «Вознаграждение за правосудие», которая направлена на поиск информации о лицах, причастных к деятельности, угрожающей международной безопасности.