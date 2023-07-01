Дело Ондуруша Токтонасырова. Адвокат подаст жалобу на сотрудников милиции

На сотрудников милиции, которые силой увезли активиста Ондуруша Токтонасырова на допрос в МВД, подадут жалобу. Об этом сообщил адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, согласно УПК, чтобы обеспечить явку свидетеля или потерпевшего, следователь дает поручение и повестку участковым и оперативникам для того, чтобы те вручили ее человеку.

«Оперативные сотрудники не должны были чуть ли не за шкирку брать моего подзащитного. Они должны были вежливо его попросить прийти на допрос. В случае если бы он отказался, то Токтонасырову должны были передать повестку, где указывалось бы, в каком статусе ему нужно явиться в МВД. Только если бы Ондуруш Токтонасыров отказался являться на допрос, после этого следователь мог вынести постановление о принудительном приводе», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.