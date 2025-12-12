ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях

ГКНБ в рамках постоянной работы по предотвращению и недопущению межнациональной розни установил гражданина Кыргызстана Т.А.Д., который на систематической основе опубликовывал посты провокационного характера в соцсетях. Он выражал свою личную неприязнь в отношении отдельной национальности, что является фактором разжигания межнациональной розни и может привести к массовым беспорядкам.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела и собранных материалов получено заключение экспертизы Минюста, где установлено, что в публикуемых материалах Т.А.Д. в социальных сетях имеются признаки разжигания межнациональной вражды.

Возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Автор постов водворен в СИЗО ГКНБ, следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение и публикацию недостоверных и провокационных сведений, имеющих призывы к возбуждению межнациональной вражды.