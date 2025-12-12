Активиста Айбека Тенизбаева водворили в СИЗО до 11 февраля

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении активиста и видеоблогера Айбека Тенизбаева. Об этом сообщили правозащитники.

По решению суда он заключен под стражу и водворен в следственный изолятор до 11 февраля.

Напомним, в отношении Айбека Тенизбаева возбуждено уголовное дело по статье 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики — «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

По данным правоохранительных органов, речь идет о материалах, опубликованных им в социальных сетях.