Происшествия

В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни

2 ноября в ОВД Токмока обратилась медицинский работник с жалобой на агрессивное поведение мужчины, разбившего стекло в приемном покое ЦОВП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Задержан гражданин Ж.А., 1993 года рождения.

Судебная лингвистическая экспертиза установила, что его высказывания носили оскорбительный и дискриминационный характер, содержали признаки возбуждения межнациональной вражды.

6 ноября возбуждено дополнительное уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350199/
просмотров: 176
