Ондуруш Токтонасыров вышел с допроса в МВД

Сегодня активист Ондуруш Токтонасыров был вызван на допрос в следственную службу МВД.

Известно, что милиция возбудила уголовное дело в отношении него по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Выйдя с допроса, Ондуруш Токтонасыров заявил, что связывает случившееся с политикой.

«Следователь МВД направил материалы на судебно-лингвистическую экспертизу. Во вторник я вновь приду на допрос. В этот раз следователь спросил, на каком языке я буду давать показания — русском или кыргызском. Я ответил, что могу говорить только на государственном языке, а по-русски отвечать не могу. Поставили вопрос о предоставлении переводчика», — отметил он.

Активист рассказал, что вчера вечером его силой в домашней одежде вывезли из дома на допрос. Сначала говорили, что следователь возбудил дело 30 марта, затем выяснилось, что 17 июня.

«Сегодня выяснилось, что материалы дела по публикациям в Facebook поступили 17 июня. Вот видите, у них самих неразбериха. По предварительным данным, я разжигаю межнациональную и межрасовую рознь. Кроме того, я принижаю достоинство другой нации. Я могу ответить за свои посты, но я не разжигал ничего. Это дело политическое», — сказал Ондуруш Токтонасыров.

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.