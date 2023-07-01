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Происшествия

Дело активиста Ондуруша Токтонасырова. В МВД сообщили подробности

По данным следствия, активист Ондуруш Токтонасыров опубликовал на своей странице в Facebook материалы, направленные на разжигание расовой и национальной вражды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что в июне этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

«Был проведен допрос, после чего Токтонасырова отпустили домой. В настоящее время следствие продолжается», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, сегодня Ондуруш Токтонасыров вновь пришел на допрос в следственную службу МВД.

24.kg
Фото 24.kg. Ондуруш Токтонасыров пришел на допрос

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269384/
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