Члена политической партии «Социал-демократы» Кадырбека Атамбаева вызвали на допрос в ГУВД Бишкека. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

«Старший следователь ГУВД столицы капитан милиции Урмат Ибраев вызвал меня сегодня на допрос к 17.30 в кабинет № 24 Главного управления внутренних дел», — написал Кадырбек Атамбаев в своей публикации.

Напомним, 15 ноября 2024 года Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025-го.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.