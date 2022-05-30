20:14
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Происшествия

Избиение школьницы. Мама девочки написала в милицию заявление на учителя

Мама девочки, избитой учительницей, не забирала заявление из милиции. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В самом начале мама девочки действительно написала отказ от претензий к учительнице, сказав, что она простила ее. Однако после того как состояние ребенка ухудшилось, законный представитель потерпевшей обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении преподавателя в рамках закона. В любом случае, даже если мама ребенка вновь откажется от претензий по результатам экспертизы, действиям педагога будет дана юридическая оценка», — сказали в ведомстве.

Инцидент с избиением ученицы на уроке произошел 23 мая. Видео распространили в соцсетях. После проверки педагога уволили по статье 381 «Применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника» Трудового кодекса. Но затем восстановили.

Комментируя произошедшее, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев отметил, что такие инциденты в последнее время случаются часто. «Это говорит об отсутствии воспитания. Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом в школе», — сказал он.

«В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей: какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей», — добавил глава Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235260/
просмотров: 3629
Версия для печати
Материалы по теме
Госстрой возвел и отремонтировал 174 объекта в 2023 году
В Бишкеке эвакуировали еще две школы из-за сообщений о бомбах
В 2023 году в Кыргызстане построили 79 школ и 8 детских садов
Сильные морозы. Школы Кыргызстана перевели на обучение в режиме онлайн
Почти 1,8 миллиона новых детских книг кыргызским школам передали США
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Ее могут лишить родительских прав
В некоторых школах Бишкека в одном классе обучается до 55 детей
В Бишкеке мужчина забрался на четвертый этаж школы и пытался покончить с собой
Деньги нашли. В школах Бишкека решается вопрос охраны
Бишкекчанин просит поставить возле школ инспекторов ГУОБДД
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;вооруженном разбойном нападении на&nbsp;офис Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о&nbsp;невыезде Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о невыезде
Кыргызстанца осудили на&nbsp;пять лет за&nbsp;участие в&nbsp;боевых действиях в&nbsp;Украине Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15&nbsp;тонн йогурта Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15 тонн йогурта
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России