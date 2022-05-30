Избиение школьницы. Мама девочки написала в милицию заявление на учителя

Мама девочки, избитой учительницей, не забирала заявление из милиции. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В самом начале мама девочки действительно написала отказ от претензий к учительнице, сказав, что она простила ее. Однако после того как состояние ребенка ухудшилось, законный представитель потерпевшей обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении преподавателя в рамках закона. В любом случае, даже если мама ребенка вновь откажется от претензий по результатам экспертизы, действиям педагога будет дана юридическая оценка», — сказали в ведомстве.

Инцидент с избиением ученицы на уроке произошел 23 мая. Видео распространили в соцсетях. После проверки педагога уволили по статье 381 «Применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника» Трудового кодекса. Но затем восстановили.

Комментируя произошедшее, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев отметил, что такие инциденты в последнее время случаются часто. «Это говорит об отсутствии воспитания. Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом в школе», — сказал он.

«В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей: какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей», — добавил глава Минобразования.