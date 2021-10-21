Потерявшая ребенка в утробе женщина ни дня не находилась в СИЗО-1 Бишкека

Женщина, потерявшая ребенка в утробе, ни дня не находилась в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Отмечается, что подобный факт не регистрировался, ее должны привезти в следственный изолятор только сегодня.

«Женщина до сих пор числится в МВД, потому что находилась в ИВС. 13 октября задержанную привезли к нам, но у нее не было документов о медицинском обследовании, в этот же день подозреваемую увезли обратно, оказалось, что в частную клинику. Там у нее и произошел выкидыш. Сочувствуем», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что в СИЗО-1 Бишкека у подследственной ребенок умер в утробе.