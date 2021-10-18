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Сюжет: Насилие над детьми

Подозреваемого в изнасиловании школьницы бывшего милиционера в Оше арестовали

Бывшего сотрудника МВД в Оше, подозреваемого в изнасиловании школьницы, водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Отмечается, что такое решение принял Ошский городской суд. Задержанный будет содержаться под стражей один месяц.

Ранее сообщалось, что 12 октября местный 25-летний житель в одном из ночных заведений познакомился с 15-летней девочкой. Позже, примерно в 3.00 привез ее на своей машине в один из домов в микрорайоне «Анар» и изнасиловал. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование». Как отметили в УВД южной столицы, задержанный ранее работал в УВД Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210727/
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