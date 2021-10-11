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На счета кыргызстанских компаний незаконно перечислили 217 миллионов рублей

На счета коммерческих организаций Кыргызстана из России незаконно перечислили 217 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По ее данным, сотрудники ведомства пресекли деятельность организованной преступной группы. В ходе следствия изъяли денежные средства и собрали доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.

По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ.

Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По этой статье в Уральском регионе наработана положительная судебная практика — на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209963/
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