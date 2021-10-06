Выселенные из бывшей гостиницы «Ак-Моор» жители Оша митингуют у мэрии

Выселенные из бывшей гостиницы «Ак-Моор» жители Оша пришли в мэрию. Об этом 24.kg сообщили сами горожане.
По их словам, часть из них осталась на улице Касымбекова, где расположена бывшая гостиница.
«Дома опечатали. Восемьдесят семей в такой холод буквально остались на улице. Вернувшиеся дети со школ тоже стоят во дворе и ждут, пока смогут вернуться домой. Они голодные стоят вместе со взрослыми», — говорят жители.
Часть семей пришла в мэрию. Здание охраняют сотрудники МВД.
Напомним, по словам адвоката Тологона Келдибаева, гостиница «Ак-Моор» в советское время принадлежала акционерному обществу текстильной промышленности. Там жили работники этой сферы. Но после распада Союза здание перешло в частные руки. С того момента между жильцами и владельцем гостиницы шли судебные разбирательства. Ошский городской суд вынес решение о выселении всех 80 семей.
Мэрия Оша попросила судисполнителей до весны не выселять жителей гостиницы «Ак-Моор».