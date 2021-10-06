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Выселенные из бывшей гостиницы «Ак-Моор» жители Оша митингуют у мэрии

Выселенные из бывшей гостиницы «Ак-Моор» жители Оша пришли в мэрию. Об этом 24.kg сообщили сами горожане.

По их словам, часть из них осталась на улице Касымбекова, где расположена бывшая гостиница.

«Дома опечатали. Восемьдесят семей в такой холод буквально остались на улице. Вернувшиеся дети со школ тоже стоят во дворе и ждут, пока смогут вернуться домой. Они голодные стоят вместе со взрослыми», — говорят жители.

Часть семей пришла в мэрию. Здание охраняют сотрудники МВД.

«Нам просто некуда идти. Поэтому пришли в муниципалитет в надежде хоть на какую-то помощь. Сейчас 22.00. Дети кашляют, болеют. Нас выселили. Выставили у дома ОМОН, заперли квартиры. Это жилье мы получили в советское время по направлению. Но из-за продажных судей мы сейчас его лишились. В ноябре 2020 года мы рассказывали про нашу проблему Садыру Жапарову. Он в курсе. Из-за интересов трех человек здесь страдают 80 семей», — рассказала одна из женщин.

Напомним, по словам адвоката Тологона Келдибаева, гостиница «Ак-Моор» в советское время принадлежала акционерному обществу текстильной промышленности. Там жили работники этой сферы. Но после распада Союза здание перешло в частные руки. С того момента между жильцами и владельцем гостиницы шли судебные разбирательства. Ошский городской суд вынес решение о выселении всех 80 семей.

Мэрия Оша попросила судисполнителей до весны не выселять жителей гостиницы «Ак-Моор».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209552/
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