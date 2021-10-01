Кыргызстанки в Москве устроили массовую драку. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, драка произошла на улице Хачатуряна. В ней участвовали молодые мигрантки. Только одной из них около 40 лет.

Почти сразу после начала конфликта дерущихся разняли сотрудники правоохранительных органов. Пятерых участниц потасовки доставили в отделение полиции. Женщины пояснили, что у них произошел словесный конфликт, который разговорами разрешить не удалось.

Полиция проводит проверку и выясняет, есть ли у мигранток регистрация в Москве.