Кыргызстанца в Украине подозревают в руководстве над ташкентскими экстремистами

В Ташкенте задержали 12 человек, подозреваемых в участии в экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По ее данным, все они были связаны с кыргызстанцем Махмуджоном Холдаровым, проживающим в Украине.

Задержанные распространяли лекции и материалы экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» среди населения, а также по его указаниям занимались привлечением новых членов. Отмечается, что они также пропагандировали идеи создания в Узбекистане халифата.

В домах подозреваемых обнаружили литературу и материалы религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

МВД Узбекистана предупредило граждан о том, что участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир», поддержка идей организации, а также хранение и распространение лекций и материалов человека под псевдонимом Maxmud Аbdulmoʼmin может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двоих главарей ячейки и пять рядовых участников международной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Среди задержанных — граждане России, Таджикистана и Кыргызстана. Их заключили под стражу.