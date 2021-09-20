16:21
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Происшествия

Кыргызстанца в Украине подозревают в руководстве над ташкентскими экстремистами

В Ташкенте задержали 12 человек, подозреваемых в участии в экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По ее данным, все они были связаны с кыргызстанцем Махмуджоном Холдаровым, проживающим в Украине.

Задержанные распространяли лекции и материалы экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» среди населения, а также по его указаниям занимались привлечением новых членов. Отмечается, что они также пропагандировали идеи создания в Узбекистане халифата.

В домах подозреваемых обнаружили литературу и материалы религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

МВД Узбекистана предупредило граждан о том, что участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир», поддержка идей организации, а также хранение и распространение лекций и материалов человека под псевдонимом Maxmud Аbdulmoʼmin может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двоих главарей ячейки и пять рядовых участников международной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Среди задержанных — граждане России, Таджикистана и Кыргызстана. Их заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207715/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве арестовали кыргызстанцев и таджикистанцев. Обвиняют в терроризме
Жителя Бишкека задержали за распространение экстремистских материалов
В Бишкеке член «Хизб ут-Тахрир» распространял материалы через соцсети
В Караколе член «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений
Задержана кыргызстанка, распространявшая в интернете экстремистские материалы
В Нарыне член «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений
Рамис Кыдыралиев завоевал золото на чемпионате по рукопашному бою в Ташкенте
В Чуйской области милиция провела обыски в домах подозреваемых в экстремизме
Политическая рознь. Поправка не направлена на преследование, заверяют депутаты
МВД инициирует наказание за политическую рознь. Что это означает, непонятно
Популярные новости
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото! Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова
В&nbsp;Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве
Конфликт на&nbsp;границе. Двух граждан&nbsp;РТ приговорили к&nbsp;пожизненному лишению свободы Конфликт на границе. Двух граждан РТ приговорили к пожизненному лишению свободы
Бизнес
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
20 сентября, понедельник
16:19
Выборы-2021. Что запрещается делать кандидатам, ЦИК поясняет Выборы-2021. Что запрещается делать кандидатам, ЦИК поя...
16:16
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
16:00
Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают
15:55
В Джалал-Абадской области сгорела легковая машина
15:51
Председателю профкома «Кумтор Голд Компани» запретили посещать рудник