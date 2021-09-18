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Происшествия

В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохожего

В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной милиции.

По ее данным, 17 сентября около 4.00 в службу 102 поступил вызов, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова мужчина угрожает пистолетом. На место происшествия выехали инспекторы Патрульной службы милиции, где к ним обратился пострадавший.

По его словам, ему угрожал пистолетом неизвестный мужчина. Он требовал деньги, а затем насильно снял одежду, обувь, куртку и скрылся.

Сотрудники патрульной службы установили и доставили в следственную службу УВД Свердловского района подозреваемого Т.у.Ж., 1997 года рождения.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП УВД Свердловского района, начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207578/
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