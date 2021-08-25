Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протеста в Бишкеке

Очередной митинг беженцев из Афганистана в Бишкеке у Дома ООН завершился. Его участники разошлись, но акции протеста они намерены продолжать.

По словам Насрин Джафари, с начала митингов они так и не смогли добиться встречи ни с чиновниками Кыргызстана, ни с представителями иностранных посольств.

«Я живу в Кыргызстане седьмой год, но не могу добиться даже разрешения на работу. Если власти не хотят узаконивать, то пусть перенаправят нас в страны Европы или США. Это четвертая акция, на которой никто не отвечает на наши вопросы. Мы продолжим митинговать, пока не получим ответ», — сказала она.

Девушка также подтвердила, что живущие в Кыргызстане граждане Афганистана боятся депортации на родину из-за проблем с документами.

Напомним, граждане Афганистана начали выходить на акции к зданиям посольства США и представительства ООН с 18 августа. Они просят либо дать им гражданство Кыргызстана, либо перенаправить их в другое государство.

23 августа Кыргызстан ввел ограничения на оформление виз гражданам Афганистана. Эти меры приняты с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, а также во избежание проникновения на территорию КР нежелательных лиц и массового въезда беженцев.