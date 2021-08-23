Кыргызстан ввел ограничения на оформление виз гражданам Афганистана в связи с последними событиями в этой стране. Информацию 24.kg подтвердили в МИД.

По их данным, эти меры приняты с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, а также во избежание проникновения на территорию КР нежелательных лиц и массового въезда беженцев.

При этом отмечается, что ограничения не касаются оформления дипломатических и служебных виз.

«Вопрос оформления виз Кыргызстана афганским студентам находится на стадии согласования», — заключили в ведомстве.

Отметим, ранее в ГКНБ заявили, что Кыргызстан готов продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучавшимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые хотели бы обучаться в вузах страны.