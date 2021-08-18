Избил отца до смерти. Подозреваемого водворили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого в избиении отца до смерти в Московском районе водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

По его данным, 13 августа решением Московского районного суда подозреваемого взяли под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что 30-летний подозреваемый в преступлении сам пришел в ОВД Московского района и рассказал, что в ходе ссоры с отцом нанес ему многочисленные телесные повреждения, мужчина скончался.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.