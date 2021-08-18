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Происшествия

На Иссык-Куле мужчина пошел собирать грибы и пропал. Его нашли мертвым

В Иссык-Кульской области мужчина пошел собирать грибы и пропал. Его тело обнаружили на следующий день. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 16 августа три женщины и один мужчина вышли на участок «Тихая вода» в Ак-Суйском районе.

Во время сборки растения М.С. 1956 года рождения пропал. Группа договорилась встретиться в условном месте, однако мужчина не пришел.

На следующий день, 17 августа, для поисков привлекли сотрудников милиции, спасателей и родственников пропавшего. Позже мужчину нашли мертвым.

Как уточнили в МЧС 24.kg, у М.С. был сахарный диабет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204308/
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