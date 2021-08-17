В Караколе мужчина насмерть забил родственника

В Караколе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 30-летний Ф.А. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что ранее в милицию поступило сообщение из областной объединенной больницы о том, что к ним с многочисленными телесными повреждениями доставлен мужчина европейской национальности в возрасте 40-45 лет. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате сильных побоев. Личность погибшего установлена, им оказался 43-летний местный житель.

Подозреваемый задержан, он полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

По его словам, вечером он зашел в магазин, где встретил мужа своей сестры. Купив спиртное, они вышли на улицу, где и стали пить. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес родственнику телесные повреждения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в УВД.