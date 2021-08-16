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Происшествия

Житель Чуйской области до смерти избил отца и сам сдался милиции

В Московском районе задержан мужчина, подозреваемый в избиении своего отца до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 августа 30-летний подозреваемый в преступлении сам пришел в ОВД Московского района и рассказал, что в ходе ссоры с отцом нанес ему многочисленные телесные повреждения, мужчина скончался.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204094/
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