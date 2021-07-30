При строительстве тротуара в Баткене государству нанесен ущерб в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, выявлен факт завышения выполненных работ при строительстве дорожной системы, расположенной на улице Раззакова города Баткена.

Ответственные должностные лица мэрии 25 декабря 2019 года приняли в эксплуатацию строительство тротуара с арычным лотком на сумму 2 миллиона 964 тысячи 700 сомов со стороны подрядчика ОсОО «Ч.С».

Установлено, что подрядчик не уложил асфальт на тротуаре, локальная смета — 1 миллион 917 тысяч 443 сома. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.