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Происшествия

При строительстве тротуара в Баткене государству нанесен ущерб в крупном размере

При строительстве тротуара в Баткене государству нанесен ущерб в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, выявлен факт завышения выполненных работ при строительстве дорожной системы, расположенной на улице Раззакова города Баткена.

Ответственные должностные лица мэрии 25 декабря 2019 года приняли в эксплуатацию строительство тротуара с арычным лотком на сумму 2 миллиона 964 тысячи 700 сомов со стороны подрядчика ОсОО «Ч.С».

Установлено, что подрядчик не уложил асфальт на тротуаре, локальная смета — 1 миллион 917 тысяч 443 сома. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202727/
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