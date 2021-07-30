Самые распространенные виды мошенничества. Как не стать жертвой преступников

Тысячи кыргызстанцев ежегодно становятся жертвами обмана. В сети мошенников попадают абсолютно разные люди. Итог всегда один: жертвы лишаются денег, а в некоторых случаях и здоровья.

Пресс-служба МВД рассказала 24.kg о наиболее распространенных схемах, которыми в республике пользуются злоумышленники, а также о том, как им противостоять.

Мошенничество с телефонными звонками

Первый — звонок от имени близкого родственника, который якобы попал в неприятную ситуацию и ему нужно срочно перевести деньги.

— звонок от имени близкого родственника, который якобы попал в неприятную ситуацию и ему нужно срочно перевести деньги. Второй — звонок от имени компании, которая разыгрывает призы. Жертве сообщают, что она стала победителем, и в качестве подтверждения просят перевести на счет определенную сумму денег.

— звонок от имени компании, которая разыгрывает призы. Жертве сообщают, что она стала победителем, и в качестве подтверждения просят перевести на счет определенную сумму денег. Третий — звонок от службы безопасности банка. Жертве говорят, что с ее карты был осуществлен подозрительный перевод и «для сохранности денег» необходимо сообщить полные данные карты и самого клиента.

Что делать? В таких случаях мошенники делают ставку на внезапность, на то, что жертва растеряется и пойдет у них на поводу. Вам сообщили, что ваш сын попал в аварию, и чтобы «решить проблему полюбовно», нужно срочно перевести деньги. Не спешите. Чаще всего достаточно просто позвонить своему ребенку — и обман раскроется. Это же касается и фальшивых звонков от служб безопасности банков. Достаточно перезвонить в свой банк, и вы поймете, что вас пытались обмануть. Точно так же и с фирмами, устраивающими розыгрыши ценных призов. Всего один звонок в их PR-отдел спасет ваши средства.

Одна из самых простых и распространенных преступных схем, которые в Кыргызстане не редко практикуют заключенные , отбывающие наказание в исправительных колониях. Вариантов может быть несколько.

Мошенничество с курьерскими службами

Один из распространенных в мире видов обмана, который сравнительно недавно добрался и до Кыргызстана. Суть проста. Злоумышленники орудуют на сайтах, специализирующихся на продаже подержанных вещей. Под видом клиентов они списываются с продавцами и уверяют, что заинтересованы в покупке. Доставку и оплату товара потенциальной жертве предлагают оформить через службу курьерской доставки.

Чаще всего в схемах мошенников фигурирует СДЭК.

Ничего не подозревающий продавец переходит по присланной ему ссылке на сайт-фальшивку, на котором его просят ввести данные банковской карты. Жертву также попросят переслать SMS-код, который якобы предназначен для подтверждения заказа. Дело сделано. Преступник, получив доступ к банковской карте, снимает все имеющиеся на счету средства.

Что делать? Совершая сделки купли/продажи в интернете, помните о высоком риске обмана. Не пользуйтесь услугами сомнительных сайтов и сервисов. Не переходите по подозрительным ссылкам. Всегда проверяйте подлинность сайта. Страницы-фальшивки, как правило, имеют слабое информационное наполнение. По возможности, продавая или покупая что-либо, старайтесь осуществлять сделку вживую, лично встречаясь с покупателем или продавцом. Вас также может насторожить настойчивость, которую к вам проявляет покупатель. Найдя потенциальную жертву, мошенники стараются отработать ее до последнего.

Мошенничество с трудовой миграцией

Агентства-однодневки по трудоустройству за границей. На уловки скрывающихся под красивыми вывесками и рекламными сайтами мошенников попалась не одна тысяча кыргызстанцев.

Злоумышленники обещают за немалые деньги отправить потенциальную жертву на высокооплачиваемую работу в страны Восточной Европы, США, Турцию.

Преступники, чтобы втереться в доверие, снимают офисы и создают вокруг себя ореол успешной компании.

В лучшем случае потерпевшие остаются без денег, так и не получив возможности вылететь из государства. В худшем оказываются брошенными на чужбине.

Что делать? Стоит обращаться только в те агентства занятости, которые имеют официальное разрешение на трудоустройство граждан за пределами Кыргызстана. Узнать, есть ли оно у агентства или нет, можно в информационно-консультационном центре при департаменте внешней миграции МИД по адресу: город Бишкек, улица Токтогула, 237 или в Оше по улице Ленина, 221. Обратите внимание и на то, как давно агентство занимается этой деятельностью. Не стоит делать выводы об этом, опираясь только на рекламный сайт фирмы. Информация на нем может быть ложной, равно как и отзывы якобы реальных и довольных клиентов. Главный принцип: не уверены — не рискуйте.

Мошенничество с благотворительностью

У преступников, занимающихся обманом, нет ничего святого. И эта схема мошенничества — тому подтверждение.

Злоумышленники собирают пожертвования под видом помощи тяжелобольным детям, пострадавшим от стихийных бедствий или нуждающимся. Не гнушаются ничем.

Расчет делается на то, что потенциальная жертва, проникнувшись состраданием, не станет задавать слишком много вопросов.

Что делать? Всегда проверяйте реальность информации, опубликованной в том или ином сообщении о сборе средств. Если речь идет о пожертвованиях для лечения человека, ознакомьтесь с прилагающимися к нему медицинскими документами — справками, подтверждающими диагноз. Не стесняйтесь расспросить человека, которому вы собираетесь помочь. Универсальным советом будет сотрудничать с официальными благотворительными фондами, которые годами работают в этой сфере.

Мошенничество с лечением, гаданием и предсказанием

На дворе XXI век. Люди летают в космос и продолжают ходить к гадалкам, народным лекарям и целителям.

Это, пожалуй, один из самых древних видов мошенничества. Его представители прекрасно разбираются в психологии и умеют манипулировать сознанием людей.

Как правило, граждане обращаются к ним, если в жизни случилась неприятная ситуация, из которой, кажется, нет выхода. Пострадавший, сам того не замечая, рассказывает обманщику информацию, которую тот спустя время пересказывает ему за немалые деньги в виде пророчества.

Что делать? Помните, что вы отдаете свои честно заработанные деньги проходимцам. МВД настоятельно рекомендует обращаться в медицинские учреждения, если у вас или ваших знакомых проблемы со здоровьем. Если вы попали в неприятную ситуацию, то расскажите об этом родным, друзьям, которым доверяете, или обратитесь за помощью к специализированному психологу. В этом нет ничего зазорного.

Мошенничество с финансовыми пирамидами

Этот вид обмана, появившийся в Кыргызстане несколько лет назад, в последнее время стал обретать немыслимую популярность. Только с начала года правоохранители выявили в республике 906 фактов организации финансовых пирамид.

Суть преступной инвестиционной системы проста. Вкладчики получают доходы только за счет взносов от ее новых участников.

Когда выплаты становятся невозможными, финансовая пирамида лопается, оставляя после себя пустые офисы и тысячи обманутых вкладчиков.

Что делать? Главная причина, по которой модель финансовой пирамиды до сих пор существует и, наверное, никогда не исчезнет, — это стремление людей к быстрым деньгам. Жертвами мошенников чаще всего становятся небогатые люди, которые ради обогащения готовы даже погрязнуть в долгах. Если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, то нужно сразу отворачиваться и уходить, не слушая доводов. Мошенники — хорошие манипуляторы и умеют психологически и эмоционально влиять на человека. Вы должны понимать, что все это очередной «развод». Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

P.S. В случае если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в милицию по номеру 102. Помните, что мошенничество — это уголовно наказуемое деяние. Чем раньше вы обратитесь за помощью к правоохранителям, тем больше шансов на то, что преступник понесет ответственность.