COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус

В исправительной колонии № 2 в селе Степном у 22 отбывающих наказание женщин заподозрили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

«Плановый массовый скрининг проводится среди осужденных с 19 апреля по настоящее время. В учреждении № 2 обследование провели с 31 мая по 2 июня. Повторный скрининг и медицинский осмотр проведен 24 июля. У 22 осужденных есть подозрения на коронавирус. Для подтверждения были взяты ПЦР-анализы, результаты которых ожидаются. Аналогичная работа проведена в учреждениях № 16, 24, 25, 47», — сообщили в ведомстве.

В ГСИН отметили, что при медицинском осмотре больных тяжелой формой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В ведомстве также сообщили, что в учреждении № 2 медикаменты для лечения коронавирусной инфекции есть в достаточном количестве.

Отметим, ранее в СМИ адвокат и председатель фонда Voice of Freedom Батыр Ботобеков сообщил о массовом заражении осужденных в ИК № 2. По его утверждениям заболели не менее 50 женщин. В ГСИН эту информацию опровергают.