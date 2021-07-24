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Сюжет: COVID-19

COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус

В исправительной колонии № 2 в селе Степном у 22 отбывающих наказание женщин заподозрили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

«Плановый массовый скрининг проводится среди осужденных с 19 апреля по настоящее время. В учреждении № 2 обследование провели с 31 мая по 2 июня. Повторный скрининг и медицинский осмотр проведен 24 июля. У 22 осужденных есть подозрения на коронавирус. Для подтверждения были взяты ПЦР-анализы, результаты которых ожидаются. Аналогичная работа проведена в учреждениях № 16, 24, 25, 47», — сообщили в ведомстве.

В ГСИН отметили, что при медицинском осмотре больных тяжелой формой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В ведомстве также сообщили, что в учреждении № 2 медикаменты для лечения коронавирусной инфекции есть в достаточном количестве.

Отметим, ранее в СМИ адвокат и председатель фонда Voice of Freedom Батыр Ботобеков сообщил о массовом заражении осужденных в ИК № 2. По его утверждениям заболели не менее 50 женщин. В ГСИН эту информацию опровергают.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202041/
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