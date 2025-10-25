17:08
Общество

Крафтовые сумки, кирпичи, хлеб. Что производят осужденные в Кыргызстане

В Государственной службе исполнения наказаний прошла коллегия, где подвели итоги деятельности ведомства за девять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По ее данным, осужденные, отбывающие срок в исправительных учреждениях, производят хлеб, сельхозтовары, кирпичи, проволоку «Егоза», крафтовые сумки, а также деревянные и металлические изделия.

«Сейчас к труду привлечены 1 тысяча 800 заключенных. Из всего контингента работать могут около 30 процентов осужденных. Привлечение к труду дает положительные результаты в их социализации. До 2027 года планируем всех граждан обеспечить работой в местах отбывания наказания. Также хотим расширить сотрудничество с госпредприятиями и частным сектором, принимать производственные заказы», — рассказал глава ГСИН Чингиз Кожошев.
