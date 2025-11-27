Осужденным Кыргызстана увеличат суточную норму мяса на десять граммов

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана инициирует утверждение норм суточного довольствия, норм замены, правил применения и замены норм суточного довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняет разработчик, целью документа является унификация, упорядочение порядка обеспечения и улучшения суточного довольствия осужденных и лиц, а также приведения в соответствие с Указом президента «О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики» от 3 февраля 2025 года.

К подготовке соответствующего постановления кабмина привлекли кандидата медицинских наук, доцента кафедры гигиенических дисциплин КГМА имени Исы Ахунбаева Ферузу Кочкорову.

Проектом предусматривается сокращение потребления, хлеба, муки, крахмала, рыбы и трансжиров (маргарин, растительный жир, кулинарный жир, частично гидрогенизированный растительный жир, частично гидрогенизированные жирные кислоты, фритюрный жир, комбинированный жир, гидрогенизированное масло), согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ГСИН отметили, что сокращение потребления по вышеуказанным нормам позволит снизить риски таких заболеваний как диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

Также предусмотрено дополнительное увеличение ежедневного потребления макарон, яиц, молока, масла сливочного и птицы, что в дальнейшем позволит снизить риски развития инфекционных заболеваний и поможет обеспечить ежедневное поступление клетчатки.

Например, норму хлеба из муки пшеничной 1 сорта на 1 человека в сутки снизят с 500 граммов до 250 граммов. А норму мяса на 1 человека в сутки увеличат с 80 граммов до 90 граммов.

Также планируется снизить норму соли на 1 человека в сутки — с 20 граммов до 5 граммов.