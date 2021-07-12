На Иссык-Куле задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов

В Иссык-Кульской области задержаны члены организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в начале июня поступила информация о том, что на территории области члены ОПГ, запугивая и грозя применить силу, занимаются вымогательством у частных предпринимателей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены личности подозреваемых в совершении вымогательства. Ими оказались жители села Бостери — 27-летний А.Т., 24-летние А.Р. и Б.Б., которые состоят на оперативном учете МВД КР как активные члены ОПГ.

При дальнейших следственно-оперативных мероприятиях получена информация, что они незаконно хранят наркотические вещества.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

11 июля во время передвижения подозреваемых А.Р. и Б.Б. на автомашине «Инфинити» она была блокирована сотрудниками милиции на одной из улиц села Бостери.

При личном обыске у задержанных в карманах одежды обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом дикорастущей конопли. При контрольном взвешивании вес изъятого вещества составил 12 граммов.

Кроме этого, в салоне автомашины обнаружено и изъято обрезанное огнестрельное оружие 16-го калибра кустарного производства.

В рамках досудебного производства назначены судебно-химическая и судебно-баллистическая экспертизы.

В милиции просят всех, кто пострадал от действий подозреваемых, сообщить об этом в следственную службу УВД Иссык-Кульской области. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.