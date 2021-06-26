На границе с Афганистаном военнослужащие Таджикистана перешли на особый режим

Военнослужащих Таджикистана на границе с Афганистаном перевели на особый режим. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

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Уточняется, что изменения коснулись военнослужащих, стоящих на второй линии обороны и охраны таджикско-афганской участка.

«В пресс-службе Минобороны РТ отметили, что при обострении ситуации военные успеют выдвинуться и вместе с пограничниками защитить рубежи страны. Активность боевиков запрещенного радикального движения «Талибан» усилилась на фоне вывода американских войск из Афганистана», — передает агентство.