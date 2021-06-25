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Происшествия

В Ленинском районе Бишкека за сутки задержали 12 попрошаек

В ходе рейда в Ленинском районе Бишкека задержаны 12 попрошаек. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

«Рейд проводился в дневное и ночное время с целью выявления не только попрошаек, но и людей без определенного места жительства, а также подростков, сбежавших из дома. Сотрудники УВД Ленинского района проверили компьютерные клубы, теплотрассы, торгово-рыночные комплексы, подвалы и другие места, где зачастую собираются люди без определенного места жительства», — говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отделения милиции. Их сфотографировали, дактилоскопировали и поставили на учет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198883/
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