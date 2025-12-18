Борьба с попрошайничеством и детским трудом. В Бишкеке проводят рейды

В Первомайском районе с 11 декабря в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности, а также выявления детей, вовлеченных в трудовую деятельность и попрошайничество, проведено пять рейдовых мероприятий.

По данным пресс-службы мэрии, рейды организованы в два этапа — в дневное и ночное время. Ночные проводились на центральной площади Ала-Тоо, дневные — на территории района, в том числе на рынках «Кудайберген» и «Сары-Озон», а также в местах массового скопления людей, подземных переходах и вблизи торговых центров.

В ходе рейдов с несовершеннолетними проведены профилактические разъяснительные беседы. Особое внимание уделено вопросам их безопасности, соблюдения прав и недопущения вовлечения детей в незаконную трудовую деятельность.

Работа в данном направлении будет продолжена.