В ЖК просят наказывать лиц, вовлекающих детей в попрошайничество. Об этом депутат Дастан Бекешев заявил на заседании при обсуждении законопроекта МВД, направленного на пресечение попрошайничества в общественных местах и на дорогах.

По его словам, все видят, как у мечетей сидят дети, которые занимаются попрошайничеством.

«При этом у них даже есть QR-коды для перевода денег. Это говорит о том, что их используют взрослые, так как дети же не могут снимать сами деньги. Милиция все это прекрасно видит, но ничего не предпринимает. Может, они даже крышуют их?

Взрослые подают милостыню детям, но это неправильно. К чему мы приучаем детей? Надо привлекать к ответственности тех лиц, кто вовлекает детей в попрошайничество. В законе прописана ответственность, но никаких мер не предпринимается. Надо провести рейды по выявлению таких лиц», — считает он.

На заседании Жогорку Кенеша заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов сообщил, что законопроект предусматривает механизм выдворения с территории страны иностранных граждан, занимающихся попрошайничеством в общественных местах и на дорогах.

Он пояснил, что нормы устанавливают ответственность за попрошайничество, в том числе на проезжей части, а также штрафные и другие меры воздействия на нарушителей.

«Действующие законы не обеспечивают полного регулирования этой сферы, поэтому принятие законопроекта позволит уделить особое внимание иностранным гражданам. При повторном нарушении в течение месяца нарушители будут выдворяться из страны», — сказал он.