14:10
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке в ходе рейда выявили несовершеннолетних, находящихся без присмотра

В Свердловском районе Бишкека проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся без присмотра. Об этом сообщили в УВД.

«В целях предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их безопасности и защиты законных прав в Свердловском районе города проводятся рейдовые мероприятия по выявлению детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей», — говорится в сообщении.

Были охвачены места массового пребывания граждан: рынки, торговые центры, объекты общественного питания, прилегающие территории и иные общественные пространства.

По итогам проведенной работы выявлено 20 несовершеннолетних. С каждым из них проведены профилактические беседы, установлены личности и обстоятельства их нахождения в общественных местах. Собранная информация передана в соответствующие службы для принятия мер в рамках действующего законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362987/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ужесточают закон против попрошайничества
Примите меры! Несовершеннолетние попрошайки облюбовали новую подземку в Бишкеке
Борьба с попрошайничеством и детским трудом. В Бишкеке проводят рейды
Рейд по попрошайкам провели в городе Ош
Назойливые и вызывают раздражение. В КР предлагают бороться с попрошайничеством
В Джалал‑Абаде прошел рейд «Попрошайка»
В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек
Попрошайничает с сыном. История девочки, ставшей жертвой сексуального насилия
В Бишкеке шестеро детей попали в социальный приют. Итоги рейда милиции
Попрошайки оплачивают штрафы через банк — замглавы МВД. Но депутаты не верят
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожа...
13:41
В Бишкеке в ходе рейда выявили несовершеннолетних, находящихся без присмотра
13:24
В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом. Комментарий Минстроя
13:22
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
13:12
Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира