В Бишкеке в ходе рейда выявили несовершеннолетних, находящихся без присмотра

В Свердловском районе Бишкека проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся без присмотра. Об этом сообщили в УВД.

«В целях предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их безопасности и защиты законных прав в Свердловском районе города проводятся рейдовые мероприятия по выявлению детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей», — говорится в сообщении.

Были охвачены места массового пребывания граждан: рынки, торговые центры, объекты общественного питания, прилегающие территории и иные общественные пространства.

По итогам проведенной работы выявлено 20 несовершеннолетних. С каждым из них проведены профилактические беседы, установлены личности и обстоятельства их нахождения в общественных местах. Собранная информация передана в соответствующие службы для принятия мер в рамках действующего законодательства.