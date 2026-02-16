17:03
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстане ужесточают закон против попрошайничества

Министерство внутренних дел инициирует законопроект, согласно которому за вовлечение в попрошайничество пожилых граждан, беременных женщин, лиц с инвалидностью и психическими расстройствами будет налагаться штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов). Документ также выделяет попрошайничество в отдельный вид правонарушения, за которое предусмотрены строгие меры ответственности.

Поправки в Кодекс о правонарушениях и другие законодательные акты сегодня на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции презентовал замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, изменения направлены на искоренение навязчивого попрошайничества в общественных местах и на дорогах. Главной целью инициативы является повышение безопасности дорожного движения и защита уязвимых слоев населения от эксплуатации. Он отметил, что в Бишкеке и Оше фиксируется резкий рост подобных фактов, при этом сбор денег на дорогах все чаще провоцирует аварийные ситуации и ДТП.

Разработчики подчеркивают, что действующее законодательство регулирует эту сферу лишь косвенно и не обеспечивает комплексного правового механизма для борьбы с навязчивым приставанием к гражданам.

Новый законопроект устраняет этот пробел: теперь навязчивое попрошайничество будет рассматриваться как самостоятельное правонарушение с четко прописанной ответственностью не только для самих просящих, но и в первую очередь для организаторов этого «бизнеса». Среди предлагаемых мер — выдворение за пределы страны иностранных граждан, которые повторно попадутся на попрошайничестве.

Депутаты одобрили данные изменения в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362196/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Новый закон внесли в ЖК: учет выбросов, квоты и климатфинансирование
В Оше задержан лжесотрудник милиции: вымогал деньги у владельца салона
МВД призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом
Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров
В парламенте призвали исключить спорные статьи в скандальном законопроекте МВД
Трое находящихся в международном розыске мужчин задержаны в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
16:56
Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести до пяти баллов Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести...
16:54
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
16:26
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
16:20
Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР
16:11
Модераторы Telegram за сутки заблокировали более 200 тысяч групп и каналов