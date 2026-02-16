В Кыргызстане ужесточают закон против попрошайничества

Министерство внутренних дел инициирует законопроект, согласно которому за вовлечение в попрошайничество пожилых граждан, беременных женщин, лиц с инвалидностью и психическими расстройствами будет налагаться штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов). Документ также выделяет попрошайничество в отдельный вид правонарушения, за которое предусмотрены строгие меры ответственности.

Поправки в Кодекс о правонарушениях и другие законодательные акты сегодня на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции презентовал замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, изменения направлены на искоренение навязчивого попрошайничества в общественных местах и на дорогах. Главной целью инициативы является повышение безопасности дорожного движения и защита уязвимых слоев населения от эксплуатации. Он отметил, что в Бишкеке и Оше фиксируется резкий рост подобных фактов, при этом сбор денег на дорогах все чаще провоцирует аварийные ситуации и ДТП.

Разработчики подчеркивают, что действующее законодательство регулирует эту сферу лишь косвенно и не обеспечивает комплексного правового механизма для борьбы с навязчивым приставанием к гражданам.

Новый законопроект устраняет этот пробел: теперь навязчивое попрошайничество будет рассматриваться как самостоятельное правонарушение с четко прописанной ответственностью не только для самих просящих, но и в первую очередь для организаторов этого «бизнеса». Среди предлагаемых мер — выдворение за пределы страны иностранных граждан, которые повторно попадутся на попрошайничестве.

Депутаты одобрили данные изменения в первом чтении.