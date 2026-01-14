18:48
Агент 024

Примите меры! Несовершеннолетние попрошайки облюбовали новую подземку в Бишкеке

В новом подземном переходе столицы между ГУМом и ЦУМом, на пересечении улицы Шопокова и проспекта Чуй, каждый вечер обитают несовершеннолетние, просящие милостыню. Дети стоят как на входах и выходах из перехода, так и внутри него, в том числе в холодное время суток. Об этом 24.kg сообщают горожане.

По их словам, рядом с ребятами постоянно находятся взрослые — женщины с младенцами, маленькими детьми, а также женщина на костылях. Отмечается, что возле попрошаек присутствуют так называемые смотрящие, которые агрессивно реагируют на попытки фото- и видеосъемки.

Бишкекчане задаются вопросами, кем приходятся взрослые детям — родителями или посторонними лицами и почему несовершеннолетние вынуждены проводить вечера в переходе вместо того, чтобы находиться в безопасных условиях.

При этом, как утверждают очевидцы, сотрудники милиции регулярно проходят мимо и не реагируют на происходящее. Горожане призывают правоохранительные органы и социальные службы обратить внимание на ситуацию и дать правовую оценку возможной эксплуатации детей.

