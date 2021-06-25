Продажа и хранение алкоголя. Предприниматели оштрафованы на 1,3 миллиона сомов

С начала года в Кыргызстане из нелегального оборота изъяли 262 тысячи 327 бутылок алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, общая сумма изъятого составила 51 миллион 111 тысяч сомов.

Из нелегального оборота также изъяли 148 тысяч 692 пачки табачной продукции без акцизных марок на 10 миллионов 500 тысяч сомов.

По результатам проведенных проверок субъектов предпринимательства, производящих, хранящих и реализующих алкогольную продукцию, выявили 182 факта нарушения налогового законодательства. Наложены штрафы на 1 миллион 356 тысяч сомов.