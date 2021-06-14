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Происшествия

Гибель ребенка в детдоме. Милиция не нашла следов насилия на теле мальчика

По факту смерти воспитанника детдома в Военно-Антоновке начата проверка. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По его данным, 1 июня в ОВД Сокулукского района поступило сообщение из детского дома о том, что 12-летний ученик 6-го класса примерно в 21.45 потерял сознание в спальне и, не приходя в сознание, скончался.

На место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа ОВД района, затем стало известно, что мальчика уже доставили в больницу, где констатировали его смерть.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти. При осмотре тела погибшего каких-либо следов насилия не обнаружили. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197635/
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