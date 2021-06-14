В Кара-Суйском районе незаконно выдавали земельные участки

В Кара-Суйском районе в муниципальную собственность возвращены 10 земельных участков стоимостью 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что глава Шаркского айыл окмоту незаконно предоставил физическим лицам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в селе Ташлак.

Прокуратура района возбудила уголовное дело, а также внесла исковые заявления в суды о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 10 земельных участков. Суд встал на сторону прокуратуры.