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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Обвиняемый рассказал, как похищали жертву ала качуу

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

В ходе заседания обвиняемый Орузбек Нурумбетов рассказал, что с погибшим похитителем девушки Замирбеком Тенизбаевым был знаком пять-шесть месяцев.

«Замирбек Тенизбаев рассказал, что два года дружит с Айзадой, потом попросил помочь украсть ее для того, чтобы жениться. Я согласился помочь. Мы встретили девушку на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова. Замирбек Тенизбаев сначала сказал, что сам поговорит с ней. Через некоторое время я взял ее за руку, она просила отпустить и села в машину. В машине сидела спокойно. Замир называл ее родной. Затем я вышел из салона авто. Через некоторое время написал Замирбеку, он сказал, что оба уже едут в сторону Оша. О том, что Айзада пропала, узнал из интернета. Написал Замиру, он сказал, что едет в сторону Оша. А через два часа меня задержали», — дал показания суду Орузбек Нурумбетов.

Обвиняемый добавил, что у погибшей спрашивал, согласна ли она выйти замуж за Замирбека Тенизбаева, она ответила согласием.

«Я спросил, почему так поздно женитесь? Айзада ответила, что Замир общается и с другими девушками, а сейчас они хотят пожениться. Я вышел из машины около 47-й колонии», — добавил подсудимый.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197278/
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