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Происшествия

В Чуйской области задержали члена ОПГ по прозвищу Дима

В Чуйской области милиционеры задержали члена организованной преступной группировки по прозвищу Дима. Он неоднократно судим. Об этом сообщили в МВД.

По его информации, в УВД Первомайского района Бишкека поступило заявление от предпринимателей с просьбой принять меры в отношении 40-летнего Б.Н, который осенью 2020 года, заключив договор, обманным путем получил в собственность квартиру в строящемся доме и далее перепродал недвижимость третьим лицам. Причиненный ущерб составил примерно $25 тысяч.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали уроженца Таласской области Б.Н. по прозвищу Дима, 1981 года рождения. По данным службы криминальной милиции, задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. 13 мая постановлением суда Первомайского района Бишкека в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в МВД.

Помимо этого, задержанный подозревается в других фактах мошенничества.

«Летом 2020 года, войдя в доверие к автолюбителю и обещая выгодную сделку обмена автомашины марки Lexus RX 330, завладел автомобилем и скрылся. Ущерб — более миллиона сомов. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Б.Н. также подозревается в том, что в этом году обманул двух иностранных предпринимателей на особо крупную сумму. Взял у предпринимателя большое количество ковров на сумму около $120 тысяч и скрылся. У второго бизнесмена также обманом взял товары (ковры) на сумму около $40 тысяч. По всем фактам в настоящее время ведется досудебное расследование», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194374/
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