Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы

В центре Москвы произошла массовая драка рабочих на стройке. В результате в отделение полиции доставили 230 человек. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, драку затеяли рабочие, в основном уроженцы среднеазиатских стран. В потасовке участвовали около 50 человек. В милицию доставили 170 мигрантов, из них 116 граждан Узбекистана, 35 — Таджикистана, 12 — Турции, четыре кыргызстанца и один уроженец Беларуси.

Ссора вспыхнула из-за поврежденной напольной плитки, но вскоре из словесного конфликта переросла в потасовку.

Кроме того, в другие отделения полиции с того же адреса происшествия доставили еще 60 человек. Все проверены по базам, составлены административные протоколы.