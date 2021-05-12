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Происшествия

Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы

В центре Москвы произошла массовая драка рабочих на стройке. В результате в отделение полиции доставили 230 человек. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, драку затеяли рабочие, в основном уроженцы среднеазиатских стран. В потасовке участвовали около 50 человек. В милицию доставили 170 мигрантов, из них 116 граждан Узбекистана, 35 — Таджикистана, 12 — Турции, четыре кыргызстанца и один уроженец Беларуси.

Ссора вспыхнула из-за поврежденной напольной плитки, но вскоре из словесного конфликта переросла в потасовку.

Кроме того, в другие отделения полиции с того же адреса происшествия доставили еще 60 человек. Все проверены по базам, составлены административные протоколы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193772/
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