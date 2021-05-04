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Происшествия

Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в больнице

Получивший ножевые ранения в Канте студент-иностранец скончался в больнице. Об этом 24.kg сообщили в Национальном хирургическом центре.

По его информации, 23-летний гражданин Индии скончался от полученных травм.

«Пострадавший поступил в территориальную больницу в 4.20 27 апреля. Его сразу прооперировали. Диагноз — ножевое ранение живота, сквозное ранение желудка. Наутро ему прокапали литр крови. Его состояние стабилизировалось, 28 апреля перевели в Национальный хирургический центр. 30 апреля он скончался», — рассказали в центре.

Напомним, в Чуйской области 18-летний местный житель на почве ревности ударил ножом 23-летнего студента-иностранца. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192866/
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