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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Обстановка относительно стабильная — Погранслужба

Обстановка на кыргызско-таджикской границе на данный момент относительно стабильная. Стрельба прекращена. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что таджикские военные оставили кыргызские села и передислоцировались на неописанные участки вблизи условной линии госграницы.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192552/
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