Обстановка на кыргызско-таджикской границе на данный момент относительно стабильная. Стрельба прекращена. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что таджикские военные оставили кыргызские села и передислоцировались на неописанные участки вблизи условной линии госграницы.