Обстановка на кыргызско-таджикской границе на данный момент относительно стабильная. Стрельба прекращена. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.
Уточняется, что таджикские военные оставили кыргызские села и передислоцировались на неописанные участки вблизи условной линии госграницы.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.
За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.