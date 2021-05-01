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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В МВД рассказали о состоянии раненых сотрудников

Всего в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16 военнослужащих внутренних войск МВД получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 1 мая в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проходят лечение семь сотрудников органов внутренних дел. В Национальном хирургическом центре находятся двое раненых. Один с ранением в глаз находится в отделении микрохирургии глаза. Остальные пострадавшие милиционеры получают медпомощь в территориальных больницах.

«Врачи медуправления МВД посетили столичные медучреждения и ознакомились с медицинским обеспечением, созданными там условиями и ходом лечения доставленных раненых милиционеров. Выезжали заместитель начальника медицинского управления (МУ) МВД Эрназаров и начальник
поликлиники МВД Садыков. Состояние здоровья милиционеров и военнослужащих Внутренних войск взято на постоянный контроль медуправления, врачи непрерывно поддерживают связь», — сказали в ведомстве.

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Отметим, накануне стало известно о ранениях, которые в ходе конфликта на границе получили сотрудники МВД. Среди пострадавших и бойцы отряда специального назначения «Шер», охранявшие водозабор «Головной».

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192505/
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