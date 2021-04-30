Ситуация на границе. Совбез опроверг информацию о пленных кыргызстанцах

Секретариат Совета безопасности опроверг информацию о том, что двух кыргызстанцев взяли в плен. В Совбезе назвали информацию фейком.

Уточняется, что в социальных сетях распространяется видеоролик с комментариями о том, что якобы военнослужащие Таджикистана захватили в плен двух кыргызстанцев во время последних событий в приграничной зоне Баткенской области.

«Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики официально опровергает эту информацию как недостоверную и фейковую. Это видео было снято, предположительно, в 2017 году и не имеет никакого отношения к событиям 28-29 апреля 2021-го на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области», — говорится в сообщении.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.